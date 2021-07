Enfermeiros e agentes comunitários de saúde participaram da capacitação - Foto: Divulgação

Publicado 27/07/2021 21:10

ARRAIAL DO CABO – Enfermeiros e agentes comunitários de saúde que atuam na atenção básica em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, participaram de uma capacitação, nesta terça-feira (27). Segundo a Prefeitura, a capacitação teve o objetivo de alinhar o trabalho em rede e destacar a importância da humanização no atendimento aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores, foi organizado pela equipe do Programa de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde. Durante a capacitação, a coordenadora do Caps, Ângela Pantoja, ministrou uma palestra e falou sobre as formas adequadas de abordagem a família e ao usuário que procura atendimento da saúde mental.