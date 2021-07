Exposição tem engrada gratuita e acontece neste sábado e domingo - Foto: Divulgação

Publicado 24/07/2021 13:00

Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região do Rio, realiza neste sábado (24) e domingo (25), uma exposição fotográfica para destacar a luta e resistência das mulheres negras contra a opressão de gênero e o racismo. O trabalho marca o, celebrado em 25 de julho.

Segundo a Prefeitura, a I Expo Arraial Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, força e resistência através do tempo, foi aberta nessa sexta-feira (23), e homenageia 15 mulheres negras da cidade, com a biografia de cada delas. O prefeito da cidade, Marcelo Magno, participou a abertura da mostra, que também teve a presença das mulheres homenageadas.

Ainda de acordo com a organização, a exposição apresenta uma proposta nova para os espectadores, que é a valorização da imagem feminina, a partir da história de vida de cada uma das mulheres homenageadas. "Essa exposição tem como objetivo dar visibilidade às mulheres negras que, com suas raízes familiares, e a sua história de vida, construíram e contribuíram para cidade de Arraial do Cabo", destacou a superintendente da pasta, Carla Kakau.



O trabalho é idealizado pela Superintendência de Sustentabilidade, Promoção da Igualdade Racial e Direitos da Mulher. A visitação tem entrada gratuita e acontece neste sábado, das 9h às 17h, e no domingo, das 9h às 14h. A mostra está em exposição no antigo cinema, localizado na Avenida da Liberdade, s/n.

SERVIÇO

HORÁRIO DE VISITAÇÃO

Sábado: 9h às 17h

Domingo: 9h às 14h



LOCAL

Avenida da Liberdade s/n, no antigo cinema

Prefeito da cidade, Marcelo Magno, participou a abertura da mostra, nessa sexta-feira (23) Foto: Divulgação