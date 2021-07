Motoniveladora dá apoio ao trabalho - Foto: Divulgação

Motoniveladora dá apoio ao trabalhoFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2021 11:45

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Obras de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, está fazendo um trabalho de melhoria em diversas ruas dos distritos do município, para evitar os danos causados pelas fortes chuvas. Segundo a Prefeitura, o trabalho está sendo feito na localidade de Parque das Garças e Caiçara, e tem previsão de duração de cerca de seis meses.