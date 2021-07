Material foi levado para a delegacia - Foto: Divulgação

Publicado 23/07/2021 14:40

ARRAIAL DO CABO - Uma ação da Polícia Militar apreendeu, nessa quinta-feira (22), diferentes tipos de entorpecentes, após uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a corporação, foram apreendidos cinco recipientes de maconha, quatro de cocaína e dois de crack.