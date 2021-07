Pescador mostra armadilha utilizada para a captura do polvo - Foto: Divulgação

Pescador mostra armadilha utilizada para a captura do polvoFoto: Divulgação

Publicado 22/07/2021 20:50

ARRAIAL DO CABO – Pescadores mergulhadores de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, reclamam do número excessivo de armadilhas conhecidas “espinhéis com potes”, usadas no mar para a captura de polvos. Segundo eles, a prática predatória, somada a falta de fiscalização, pode afetar o equilíbrio do ecossistema marinho.

O grupo afirma ainda que, um acordo que está em vigor, firmado junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), prevê uma distância mínima entre as armadilhas e os pesqueiros tradicionais nos costões, como, por exemplo, no trecho entre o Ilhote do Oratório e a Ilha do Francês, na Praia Grande, mas essa distância não estaria sendo respeitada. O descumprimento dessa regra estaria também prejudicando a tradicional pesca de mergulho do animal.

Publicidade

“Já encaminhamos um ofício ao ICMBio, solicitando uma reunião para apresentar a pauta de reivindicações ao chefe da Resexmar [Reserva Extrativista Marinha] o mais rapidamente possível. Nossa preocupação é que a falta de fiscalização, e de ações pontuais para coibir essa prática predatória na área da reserva extrativista, possa afetar o equilíbrio do ecossistema marinho”, pontuou o presidente da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, Eraldo Cunha.

O DIA tenta contato com o ICMBio, para saber o que o instituo tem feito para coibir práticas irregulares, como as denunciadas pelos pescadores mergulhadores.