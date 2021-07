Município disse que quitou cerca de R$ 2 milhões em dívidas salariais, deixadas pela gestão anterior - Foto: Jheyce Correia

Município disse que quitou cerca de R$ 2 milhões em dívidas salariais, deixadas pela gestão anteriorFoto: Jheyce Correia

Publicado 21/07/2021 21:45

ARRAIAL DO CABO – Ex-servidores públicos da Prefeitura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, que estavam com salário atrasado, devem receber o pagamento nesta quinta-feira (22). De acordo com a Prefeitura, cerca de, deixadas pela gestão anterior, foram regularizadas pelo município nesta quarta-feira (21).