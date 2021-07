Causas do incêndio não foram esclarecidas - Foto: Divulgação

Causas do incêndio não foram esclarecidasFoto: Divulgação

Publicado 21/07/2021 19:50

ARRAIAL DO CABO – Um princípio de incêndio foi controlado nessa terça-feira (20), em uma área de preservação, no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Prefeitura, agentes do Grupamento Operacional Marítimo foram acionados para o local e conseguiram apagar as chamas. As causas do incêndio não foram esclarecidas.