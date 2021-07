Turistas que estavam no local tentaram separar a confusão - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/07/2021 22:25

ARRAIAL DO CABO – Pelo menos duas mulheres se envolveram em uma confusão, na tarde desse domingo (18), na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Durante a confusão, as banhistas trocaram tapas, socos e puxões de cabelo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que turistas tentam separar a confusão.