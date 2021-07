Comitiva foi formada por representantes da Prefeitura e da Fundação Municipal do Meio Ambiente - Foto: Divulgação

Comitiva foi formada por representantes da Prefeitura e da Fundação Municipal do Meio AmbienteFoto: Divulgação

Publicado 18/07/2021 14:30

ARRAIAL DO CABO – Uma comitiva formada por representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, e da Fundação Municipal do Ambiente, realizaram nesse sábado (17), um diagnóstico da trilha da Praia do Forno. Segundo o município, a iniciativa faz parte do Projeto de Regularização e Manejo de Trilhas , cujo o objetivo é inserir as trilhas da cidade na rede nacional de trilhas de longo percurso.

Durante o trabalho, o grupo avaliou diversos fatores, como a necessidade de sinalização em determinados trechos e a classificação do grau de dificuldade da trilha, para garantir a segurança de moradores e visitantes, e evitar eventuais acidentes na trilha, que fica no Parque Municipal da Praia do Forno.

A previsão da Prefeitura é de que até o verão de 2022, o Circuito do Pontal do Atalaia já esteja em funcionamento com as orientações adequadas para os visitantes, além das trilhas da Praia do Forno.