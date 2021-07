Publicado 16/07/2021 23:30

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, vai iniciar na próxima segunda-feira (19), mais uma etapa de vacinação contra a, o vírus da gripe. Segundo a Prefeitura, deverão ser imunizadas todas as pessoas com mais de 18 anos de idade.