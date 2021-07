Segundo especialistas, é comum orcas serem flagradas nadando próximas de embarcações - Foto: Divulgação

Segundo especialistas, é comum orcas serem flagradas nadando próximas de embarcaçõesFoto: Divulgação

Publicado 16/07/2021 22:25

ARRAIAL DO CABO – Um grupo de orcas surpreendeu os tripulantes de uma lancha, nessa quinta-feira (15), em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. O flagrante foi registrado em fotos e vídeo, por uma equipe da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac), e da Fundação do Meio Ambiente do município, que fazia o monitoramento marinho na região.