ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, iniciou nessa segunda-feira (19), a segunda etapa da campanha de vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe, que segue até o dia 10 de maio. Segundo a Prefeitura, nesta fase da campanha estão sendo imunizados grupos considerados prioritários, como bebês de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde da rede privada.



De acordo com o setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, no último sábado (17), foram vacinadas cerca de 35% das gestantes do município. A vacinação contra a gripe acontece nos postos de saúde e teve início na cidade na última quarta-feira (14), com a imunização de profissionais de saúde que atuam na área hospitalar e na atenção básica

O município informou ainda que entre a vacina contra a Covid-19 e a Influenza, deve ser respeitado um intervalo de 15 dias, após a segunda dose.