Donos de imóveis que não fizerem o cadastramento, poderão ter a emissão de QR Code bloqueadaFoto: Lucas Madureira

Publicado 16/07/2021 23:55

Covid-19. ARRAIAL DO CABO – Proprietários de imóveis de aluguel por temporada deverão fazer um cadastramento junto à Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, o cadastramento acontece desde o início deste ano, com o objetivo de organizar a atividade turista da cidade e controlar a entrada de pessoas que visitam o município, por causa da pandemia da

para que apresentem, também através de e-mail, documentos e informações complementares dos imóveis.

De acordo com a Prefeitura, a exigência de apresentar a guia do IPTU 2021, não obrigatoriamente quitada, é para comprovar a titularidade atualizada do imóvel. O município informou que, os proprietários já cadastrados estão recebendo a informação pelo e-mail:, para que apresentem, também através de e-mail, documentos e informações complementares dos imóveis.

O município acrescentou ainda que, a partir da data de recebimento do e-mail, o dono do imóvel tem um prazo de 10 dias para apresentar as informações complementares, sob a pena de ter a emissão de QR Code bloqueada, e o inquilino ter o acesso impedido na cidade, até a situação do imóvel ser regularizada junto à Secretaria Municipal de Turismo.



Verdade também é que o prazo para envio desses documentos e informações são de 10 dias, a contar do recebimento do e-mail. Caso não seja enviado, a emissão de QRcode poderá ser bloqueada até a situação ser regularizada. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: (22) 9 9849-5659 ou ainda pelo WhatsApp: (22) 2622-1949.