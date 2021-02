Segunda temporada do ’Soltos em Floripa’ estreia nesta sexta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 08:53 | Atualizado 12/02/2021 09:28

Rio - A segunda temporada do reality show "Soltos em Floripa" estreou nesta sexta-feira no Prime Video. O primeiro episódio teve como destaque o confuso relacionamento entre Luan Cavati e Bia Garcia. Os dois brigaram no fim da primeira temporada e agora tentam zerar tudo e se entender.

Mas as coisas não demoraram muito a ficarem estranhas entre eles. Logo após a primeira festa, Bia foi tirar fotos com amigas e Luan disse a ela que suas partes íntimas estavam aparecendo. "A sua boc***" apareceu na foto", disse o rapaz. "Por que você não arrumou?", perguntou Bia. "Eu sou o que seu? Você faz o que você quiser. Você é livre", rebateu Luan.

No entanto, quando voltaram para casa, Luan e Bia deram uns amassos no banheiro e depois decidiram relaxar no jardim. Lá o clima ficou verdadeiramente quente e os dois transaram. "Quero que você faça um b****** gostoso para mim", pediu Luan. "Eu não queria fazer só aqui. Eu queria fazer em todos os lugares", respondeu Bia.