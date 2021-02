Luan Santana Nicolle Comis/Divulgação

Pessoas que circulam e conhecem como funciona o shopping Cidade Jardim, em São Paulo, estão achando bem estranho o flagra que aconteceu de Luan Santana com a nova namorada. Isso porque o shopping é o que concentra as lojas de importados mais importantes do Brasil e por isso é frequentado pela alta sociedade paulista. O local é no mesmo condomínio de prédios onde moram vários banqueiros, empresários e celebridades como Luciana Gimenez - com sua cobertura de R$ 80 milhões - e o jogador de futebol Kaká. Até por isso o nível da segurança é muito alto.

Fotos só são permitidas com fotógrafos autorizados pelo shopping e os paparazzi são proibidos. Para coibir a ação desses profissionais, o empreendimento conta com um alto número de seguranças. Para se ter uma ideia do nível de exclusividade do shopping, não há como entrar a pé no local; apenas de carro.



Por todos os motivos elencados por esta coluna de seis leitores, pessoas próximas estão falando que o flagra foi armado, inclusive sem o consentimento do estabelecimento que prima pela discrição.