É campeã! Musa do Flamengo arrasa com corpaço nas redes sociais

Rio - A musa do Flamengo, Líbia Ximenes, está feliz da vida. Dona de um corpo escultural, a bela vem bombando nas redes sociais. Maquiadora e torcedora do Mengão, que conquistou o Brasileiro novamente, ela tem mais de 148 mil seguidores no Instagram. Líbia tem o amor pelo clube carioca tatuado na pele.

Relatar erro