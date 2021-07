Material apreendido foi levado para a delegacia de Arraial do Cabo - Foto: Divulgação

Publicado 17/07/2021 11:00

ARRAIAL DO CABO – Um jovem foi preso por tráfico de drogas, nessa sexta-feira (16), no bairro Praia Grande, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Militar, com ele foram apreendidos nove sacolés de cocaína, e cerca de R$ 80, em espécie, que seriam provenientes da venda de entorpecentes.