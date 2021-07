Publicado 19/07/2021 14:45 | Atualizado 19/07/2021 14:49

ARRAIAL DO CABO - A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, imuniza entre esta segunda (19), e quinta-feira (22), pessoas com idades entre 35 e 38 anos, contra a. De acordo com a Prefeitura, na sexta-feira (23), haverá repescagem para a aplicação da segunda dose do imunizante.Ainda segundo o município, a imunização acontece em diferentes pontos da cidade, das 9h às 16h. Para receber a dose da vacina, é preciso que o morador apresente um documento oficial com foto, comprovante de residência no município, além do cartão SUS.• Vacinação de pessoas com 38 anos de idade.• Vacinação de pessoas com 37 anos.• Vacinação de pessoas com 36 anos.• Vacinação de pessoas com 35 anos.Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;Escola Municipal João Torres, Prainha;Estratégia de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento na própria unidade.