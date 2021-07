Corpos estão no Porto do Forno, aguardando remoção para o IML de Cabo Frio - Foto: R. Lagos Notícias

Corpos estão no Porto do Forno, aguardando remoção para o IML de Cabo FrioFoto: R. Lagos Notícias

Publicado 18/07/2021 15:30

ARRAIAL DO CABO – Dois homens que estavam pescando morreram afogados na tarde deste domingo (18), no mar de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos foram encontrados nas proximidades das Prainhas do Pontal do Atalaia.

De acordo com testemunhas, uma das vítimas estava pescando, quando teria se desequilibrado e caído no mar. Um amigo da vítima decidiu pular na água, para tentar fazer o resgate, mas também acabou se afogando, ainda conforme o relato de testemunhas. O Corpo de Bombeiros então foi acionado, mas segundo a corporação, quando os agentes chegaram ao local, as duas vítimas já estavam inconscientes.



Os corpos foram levados para o Porto do Forno, no bairro Praia dos Anjos, e, até às 14h54 ainda permaneciam no local, aguardando a remoção para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, cidade vizinha. O caso está sendo registrado na 132ª Delegacia Policial, onde as testemunhas deverão prestar depoimento. O DIA tenta contato com a Polícia Civil, para obter mais informações sobre o assunto.