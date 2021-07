Parceria foi oficializada após reunião realizada nesta segunda-feira (19), entre o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, e o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho - Foto: Divulgação

Parceria foi oficializada após reunião realizada nesta segunda-feira (19), entre o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, e o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. SerginhoFoto: Divulgação

Publicado 19/07/2021 20:40

Pré-vestibular Expresso. A iniciativa piloto tem o objetivo de preparar as pessoas que tenham interesse em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), disponibilizando suporte pedagógico virtual e material didático impresso. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, está entre as 10 das 92 cidades do estado, que vão receber o. A iniciativa piloto tem o objetivo de preparar as pessoas que tenham interesse em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), disponibilizando suporte pedagógico virtual e material didático impresso.

A parceria que vai permitir a realização do projeto foi oficializada nesta segunda-feira (19), durante uma reunião entre o prefeito da cidade, Marcelo Magno, e o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o deputado estadual Dr. Serginho. A secretária de Educação de Arraial do Cabo, Isalira Gomes, também participou do encontro, que aconteceu na capital.

Publicidade

Segundo a Prefeitura, podem se inscrever no Pré-vestibular Expresso, alunos que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio ou que já tenham concluído. Assim que as inscrições forem abertas, os interessados deverão encaminhar documento oficial de identificação com foto e de escolaridade.

A seleção dos candidatos será a partir da análise dos documentos, ainda de acordo com a Prefeitura, mas o município não informou quais serão os critérios para a seleção. O resultado com os nomes dos escolhidos será divulgado no dia 2 de agosto no site da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj), e no site de cada município parceiro da iniciativa.

Publicidade

A Prefeitura informou ainda que, após a divulgação dos nomes dos alunos selecionados, cada um deles vai receber instruções para a retirada do material impresso, assim como o para acesso à sala de aula e material digital. O início das aulas está previsto para o dia 9 de agosto.