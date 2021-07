Segundo a Prefeitura, haverá duas sessões às 15h e às 17h - Foto: Divulgação

Segundo a Prefeitura, haverá duas sessões às 15h e às 17hFoto: Divulgação

Publicado 20/07/2021 23:15

Cine Kids, que, toda semana, leva cinema itinerante aos bairros da cidade. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, terá nesta quinta-feira (22), exibição gratuita de filmes infanto-juvenis para crianças e adolescentes, moradores do Morro da Cabocla. A iniciativa faz parte do projeto, que, toda semana, leva cinema itinerante aos bairros da cidade.

Segundo a Prefeitura, haverá duas sessões às 15h e às 17h, com limitação de 15 participantes por exibição, por conta da pandemia da Covid-19. O nome do filme em cartaz não foi divulgado, mas Superintendência Municipal de Cultura, responsável pela ação, informou que a distribuição das senhas será feita no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que fica próximo a Estratégia de Saúde da Família (ESF), no bairro Prainha.