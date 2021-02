Cadastro pode ser feito no site da Prefeitura Foto: Divulgação / Passeio de Bugre em Arraial

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, têm até o próximo dia 8 de fevereiro para realizarem um cadastro, para regulamentar a atividade junto ao município. O comunicado foi feito pela Prefeitura da cidade e para fazer o cadastro, é preciso preencher um formulário, disponível no site oficial do município, por meio do link: [ ARRAIAL DO CABO – Profissionais que prestam serviços de passeios de buggies e quadriciclos em, na Região dos Lagos do Rio, têm até o próximo dia 8 de fevereiro para realizarem um cadastro, para regulamentar a atividade junto ao município. O comunicado foi feito pela Prefeitura da cidade e para fazer o cadastro, é preciso preencher um formulário, disponível no site oficial do município, por meio do link: [ https://bit.ly/3qYDyYP ].

A Prefeitura informou ainda que, o cadastro virtual serve de referência para regulamentação da atividade no município, de acordo com a Lei Municipal nº 2.208/2019. O município também afirmou que o levantamento dos veículos automotores, que atuam no turismo, faz parte das ações do Grupo de Trabalho (GT), formado pela Fundação do Meio Ambiente, atendendo a uma solicitação da Secretaria do Ambiente.



Nessa terça-feira (2), o assunto foi pauta de uma reunião que aconteceu Câmara Municipal, entre vereadores e representantes do setor, mas o tema já vem sedo discutido há várias semanas.