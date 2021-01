No fim de semana, agentes do INEA flagraram motoristas de bugres passeando em áreas proibidas Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 16:07

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, se reuniram nessa segunda-feira (4), com representantes de agências que oferecem passeios de bugres e quadriciclos na cidade. O encontro realizado no plenário da Câmara Municipal foi para discutir propostas que busquem a organização da atividade, principalmente, no Parque Estadual da Costa do Sol.



Segundo a Prefeitura, a proposta do município é transformar os profissionais que atuam na área em guias e condutores ambientais das unidades de preservação ambiental, para evitar a degradação do meio ambiente. A iniciativa também busca incentivar a atividade econômica na cidade.



O encontro contou com a participação do secretário municipal do Ambiente, Jorge Oliveira, além do presidente da Fundação de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, Maycon Victorino. O município informou ainda que novas reuniões com representantes das Associações de Bugreiros e de Quadriciclos deverão ser agendadas para as próximas semanas.



No último sábado (2), agentes da Secretaria Municipal do Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), flagraram motoristas de bugres praticando atividades irregulares, como estacionar próximo a área de banho e transitar por cima da vegetação fixadora de dunas, no Parque Estadual da Costa do Sol.