Município informou que houve atraso para a entrega da mobília da unidadeFoto: Divulgação

Publicado 27/07/2021 22:40 | Atualizado 27/07/2021 23:11

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, decidiu adiar a inauguração da Policlínica Municipal, que estava prevista para o dia 13 de julho . Segundo a Prefeitura, houve atraso para a entrega da mobília do espaço e ainda não há uma nova data prevista para o início de funcionamento da unidade, localizada no bairro Praia dos Anjos.