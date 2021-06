Imóvel fica na Avenida Liberdade, no bairro Praia dos Anjos - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 20:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai inaugurar no próximo dia 13 de julho, uma policlínica municipal, no bairro Praia dos Anjos. Segundo a Prefeitura, a unidade vai oferecer diversas especialidades médicas, entre elas, dermatologia, pediatria, neuropediatra, alergista, otorrinologista, ginecologista, neurologista e endocrinologista.

Inauguração está marcada para o dia 13 de julho Foto: Divulgação Além disso, haverá ainda atendimento de fisioterapia, psicologia, teste do pezinho e sala de procedimentos. O imóvel onde a unidade vai funcionar fica na Avenida Liberdade e o atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O município informou que a marcação de consultas para o atendimento na policlínica deverá ser feita em uma das oito unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF), de acordo com avaliação médica.