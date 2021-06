Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, atingiu nessa quarta-feira (9), a marca de 81 mortes pela Covid-19, de acordo com a última atualização do boletim epidemiológico divulgado pelo município. Ainda segundo os dados apresentados pela Prefeitura, os últimos 40 óbitos pela doença foram registrados nos últimos três meses, entre 9 de março e 9 de junho. Ao todo, a cidade possui 1.471 casos confirmados da Covid-19.