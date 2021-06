Posse aconteceu nesta quinta-feira - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 17:00

ARRAIAL DO CABO – O prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, tomou posse nesta quinta-feira (10), como presidente da Junta de Serviço Militar da cidade. A solenidade protocolar, prevista em lei e que visa integrar o município com o Exército, na manutenção do recrutamento de jovens para o serviço militar, foi realizada no gabinete do prefeito.

O tenente-coronel Délcio de Deus Gulart, e o 1º tenente Antônio Roberto do Nascimento, participaram da cerimônia, além de outras autoridades municipais, como o vice-prefeito, Deivinho Brito, e o secretário de Administração, Rogério Simas. Na mesma solenidade, Rafaela Araújo Silva tomou posse como secretária da Junta Militar.