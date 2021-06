Trânsito na rodovia chegou a ser bloqueado nos dois sentidos - Fotos: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 23:30

RJ-140, no limite entre as cidades de ARRAIAL DO CABO – Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros de passeio, nesta quarta-feira (9), na, no limite entre as cidades de Cabo Frio Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

A batida aconteceu próxima a um equipamento de fiscalização eletrônica e, por conta do acidente, o trânsito na rodovia foi bloqueado nos dois sentidos e precisou ser desviado para uma via paralela, mas foi liberado durante a tarde. As causas do acidente não foram esclarecidas.