Por O Dia

Publicado 09/06/2021 23:05

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou nesta quarta-feira (9), que o município recebeu no início desta semana, 1.170 doses da vacina Pfizer e 40 doses da AstraZeneca, ambas para aplicação da primeira dose contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, a cidade também recebeu 60 doses da CoronaVac, para aplicação da segunda dose.

O município informou ainda que a Pfizer será utilizada para a imunização de gestantes, puérperas e portadores de comorbidades. Já a AstraZeneca será direcionada aos profissionais da Educação.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta aos moradores que ainda não tomaram a segunda dose da CoronaVac, que compareçam aos postos de saúde dos bairros Prainha ou Canaã, para agendar a aplicação do imunizante.