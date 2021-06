Cidade soma 44 mortes e 2.646 casos confirmados desde o início da pandemia - Foto: Fabiano Martinez

Cidade soma 44 mortes e 2.646 casos confirmados desde o início da pandemia

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 19:33

SILVA JARDIM – Após uma semana sem divulgar novos dados referentes à Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Silva Jardim, no interior do Rio, publicou seu mais recente boletim epidemiológico nessa segunda-feira (7). De acordo com os números divulgados pelo governo municipal, a cidade registrou 37 casos do novo coronavírus em um período de sete dias.

Conforme boletim publicado nas redes sociais, o município agora soma 44 vidas perdidas para a doença e 2.646 casos confirmados desde o início da pandemia. Ainda segundo o boletim, pelo menos seis pessoas seguem internadas, enquanto outras 53 estão em isolamento domiciliar, na cidade que possui cerca de 22 mil habitantes.