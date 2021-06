Primeira dose será aplicada a partir da próxima quinta-feira (10), de acordo com o governo municipal - Foto: Internet

Primeira dose será aplicada a partir da próxima quinta-feira (10), de acordo com o governo municipalFoto: Internet

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:00

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesse domingo (6) o calendário de vacinação contra a Covid-19 para profissionais da educação, que atuam no município. De acordo com o cronograma publicado pela Prefeitura, os profissionais serão vacinados em dois dias, na próxima quinta (10) e sexta (11).



A convocação publicada pelo governo municipal alerta que esta fase da imunização contra o novo coronavírus está em conformidade com a Nota Técnica nº 717/2021. A primeira dose será aplicada das 9h às 14h, no CEPM, segundo a Prefeitura. Confira o calendário completo divulgado pela administração municipal:

Calendário divulgado pela Prefeitura de Silva Jardim Foto: Divulgação