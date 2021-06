Mamífero foi solto pelos agentes na mata às margens da rodovia - Foto: Divulgação

Mamífero foi solto pelos agentes na mata às margens da rodoviaFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 12:37 | Atualizado 06/06/2021 12:43

SILVA JARDIM – Um bicho-preguiça foi resgatado na BR-101 por agentes da Guarda Municipal de Silva Jardim, no interior do Rio, nesse sábado (5). O animal tentava atravessar a rodovia, quando foi visto pelos agentes, que pararam o trânsito e fizeram a captura do mamífero, logo após o soltando na mata, de acordo com a corporação.

Segundo a corporação, dois agentes voltavam de patrulha no bairro Imbaú, quando foram surpreendidos pelo bicho-preguiça. “Nos deparamos com esse animal já evadindo a estrada da BR-101. Provavelmente, seria atropelado, porque o trânsito estava bem pesado. Paramos o trânsito... Peguei ele, subi lá em cima do morro e soltei numa árvore, explicou o guarda que fez o resgate.

Animais silvestres são comuns de serem encontrados às margens das rodovias de Silva Jardim, uma vez que, a cidade possui grande fauna e flora pertencente à Mata Atlântica.