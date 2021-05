PRF chegou a encaminhar três vítimas para a 73ª DP (Neves) Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 14:46 | Atualizado 11/05/2021 14:57

Rio - Pelo menos 15 criminosos realizaram um arrastão, nesta terça-feira (11), na BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os assaltantes estavam armados com fuzis e pistolas e roubaram diversos veículos no quilômetro 304, no sentido Sul.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a encaminhar três vítimas para a 73ª DP (Neves). Equipes ainda atuam no local. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver motoristas voltando na contramão para fugir no local.

