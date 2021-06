Artista já se apresentou no programa 'Domingão do Faustão' - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 19:53

SILVA JARDIM – O Dia dos Namorados será repleto de atrações em Silva Jardim, no interior do Rio. Uma delas será a presença do comediante Douglas Carvalho, que irá fazer um show de stand-up na cidade, no próximo dia (12). O artista, que já se apresentou no programa 'Domingão do Faustão', da TV Globo, fará sua apresentação na Casa Branca Festas e Eventos, no Centro da cidade.

Segundo a organização, o evento tem entrada limitada para evitar aglomeração, levando em conta a pandemia da Covid-19. Ainda segundo a organização, além da apresentação do comediante, a programação conta ainda com um jantar romântico para comemorar a data, além de um sorteio de brindes e música ao vivo com o Grupo Allegro Instrumental.

Serviço: A entrada custa R$ 130 por casal e a reserva deve ser feita através do telefone: (22) 9 9736-0805 (WhatsApp).