reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 16:41 | Atualizado 06/01/2021 17:38

Rio - Juliana Paes voltou a compartilhar suas curvas perfeitas no Instagram, nesta quarta-feira. Após publicar uma foto em que aparece se bronzeando com um biquíni na piscina , a atriz postou algumas imagens praticando Stand Up Paddle.