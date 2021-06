Prefeito interino Fabrício Azevedo é vacinado com a 1ª dose em Silva Jardim - Foto: Divulgação

Prefeito interino Fabrício Azevedo é vacinado com a 1ª dose em Silva JardimFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 19:33

SILVA JARDIM – O prefeito interino de Silva Jardim, no interior do Rio, Fabrício Azevedo, foi imunizado com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (7). O chefe do Executivo fez questão de esclarecer em publicação nas redes sociais, que faz parte do quadro de vacinados por comorbidades e, por isso, não estaria furando fila.



“Vacinado com a primeira dose contra a Covid-19. Agradeço ao Governo Federal, Governo Estadual e ao SUS por estarem se empenhando juntamente com o nosso município para a realização e confirmação do calendário. Estou no quadro de vacinados por comorbidades, esclarecendo que não furei fila ou muito menos usei do poder de prefeito do município”, escreveu Fabrício em suas redes sociais.