Município segue o Plano Nacional de ImunizaçãoFoto: Rômullo Espíndola

Publicado 07/06/2021 18:42 | Atualizado 07/06/2021 18:42

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (7) a sexta e sétima fase da vacinação contra Covid-19 em pessoas com faixa etária entre 30 e 44 anos, que possuam deficiências e comorbidades. Ao todo, 17 bairros irão receber as doses para esta fase da campanha de imunização.



De acordo com o calendário divulgado pelo governo municipal nas redes sociais, essas fases devem durar até a próxima sexta-feira (11), com a imunização acontecendo nas unidades de saúde de todos os bairros, das 9h às 13h. Ainda segundo a Prefeitura, na medida que forem chegando mais doses serão ampliadas as faixas, de acordo com o cronograma estadual preconizado.

Confira o cronograma divulgado pela Prefeitura

Cronograma divulgado pela Prefeitura de Silva Jardim Foto: Divulgação