Vítima era morador de Maricá e estava visitando parentes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Vítima era morador de Maricá e estava visitando parentesFoto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 19:07

SILVA JARDIM – Um homem de 61 anos morreu após cair de uma ponte, no distrito de Aldeia Velha, em Silva Jardim, no interior do Rio, na madrugada dessa sexta-feira (4). A vítima, identificada como Jorge Pedro de Alcântara, foi parar dentro de um rio, no momento em que passava de bicicleta pelo local, após perder o equilíbrio. Jorge não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram, Jorge já estava sem vida. A perícia foi realizada no local e o corpo foi removido e logo após encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Jorge era mestre de obras e também era conhecido popularmente como Aguinaldo. Ele era morador de Maricá, onde foi sepultado.