Cidade não possui balcão de empregos, de acordo com moradoresFoto: Internet

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:25

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, possui um dos piores saldos de todo o estado, quando o assunto é geração de empregos. É o que mostram os números divulgados pelo governo federal, contabilizando os primeiros quatro meses do ano. Apesar do saldo positivo, o município gerou apenas três postos de trabalho formais, entre janeiro e abril.



De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a cidade ficou com a 75ª posição entre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Durante o período, 220 moradores foram admitidos em caráter formal, enquanto outros 217 foram desligados. O levantamento considera quatro setores econômicos: indústria, comércio, serviços e agropecuária.

O Dia tenta contato com a Prefeitura de Silva Jardim para saber o que o governo municipal pretende fazer para melhorar esses números.