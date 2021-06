Buscas se concentram em área próxima ao local em que o idoso morava, no Morro da Bia Bista - Fotos: Divulgação / Polícia Civil

Buscas se concentram em área próxima ao local em que o idoso morava, no Morro da Bia BistaFotos: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 17:10

ARRAIAL DO CABO – Agentes do Corpo de Bombeiros iniciaram nesta quinta-feira (10), o segundo dia de buscas pelo idoso que desapareceu em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, as buscas por, de 77 anos, estão concentradas em uma área de mata, próxima ao Morro da Boa Vista, onde o idoso mora.