Reunião aconteceu nessa quinta-feira, dia 10 - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:00

ARRAIAL DO CABO – O secretário municipal de Turismo de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marco Simas, se reuniu nessa quinta-feira (10), com representantes do Conselho Tutelar do município, para discutir a ampliação da rede de proteção às crianças e adolescentes, junto aos meios de hospedagem, comércio, visitantes e turistas. O objetivo é coibir a violação aos direitos dos menores.

Durante o encontro, Simas destacou que a parceria é importância, principalmente, pela cidade ser um pólo turístico e receber visitantes do mundo inteiro. “É necessário informar e alertar sobre essas questões aos nossos cidadãos e àqueles que chegam em nosso município, para que todos possamos cuidar bem de nossas crianças e jovens", disse.