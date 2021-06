Por O Dia

Publicado 10/06/2021 20:45

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai imunizar contra a Covid-19, neste sábado (12), pessoas com comorbidade, e que tenham mais de 18 anos, incluindo gestantes, puérperas, pacientes renais crônicos, e pessoas em situação de rua, além de trabalhadores da limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e domiciliares. A imunização vai acontecer entre 9h e 12, em diferentes pontos.



SÁBADO (12) – PFIZER 1ª DOSE – DAS 9H ÀS 12H



• Portadores de comorbidade e deficiência permanente; doenças renais crônicas, obesidade com Índice de Massa Corporal (IM) igual ou maior que 40, e síndrome de Down, que tenham entre 18 e 24 anos.



Para receber a imunização, é preciso apresentar documento pessoal com foto e laudo médico.



• Gestantes e puérperas com cormobidade, que tenham 18 anos ou mais;



Para receber a imunização, é preciso apresentar documentação pessoal com foto, laudo e autorização do obstetra.



• Pessoas em situação de rua;

• Trabalhadores da limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e domiciliares.



Para receber a imunização, é preciso apresentar documento pessoal com foto, comprovante de residência no município, e documento que comprove vínculo empregatício ativo profissional.



LOCAIS DE VACINAÇÃO

ESF Sabiá;

ESF Monte Alto;

ESF Figueira;

ESF Cabocla;

ESF Boa Vista;

ESF Prainha;

ESF Hermes Barcelos, Canaã;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos.