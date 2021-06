Buscas estão concentradas em área próximo ao Morro da Boa Vista - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/06/2021 16:00

ARRAIAL DO CABO – Agentes do Corpo de Bombeiros continuam nesta sexta-feira (11), pelo terceiro dia consecutivo, as buscas pelo idoso que desapareceu em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a corporação, os agentes fazem uma varredura em uma área de mata, nas proximidades do Morro da Boa Vista, para tentar encontrar o aposentado Francisco Nonato de Sá, de 77 anos.

Policiais civis e militares, além de agentes da Guarda Civil Municipal, também auxiliam as buscas, que tiveram início nessa quarta-feira (9). O desaparecimento do idoso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, e a suspeita é de que ele tenha sido morto por criminosos ligados ao tráfico de drogas. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.



A Polícia Civil faz um apelo aos moradores e pede que quem tenha informações que possam ajudar nas investigações, entrem em contato com a delegacia, através do WhatsApp: (22) 9 8113-6585. A Polícia Civil garante o sigilo.