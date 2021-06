Animal foi encontrado morto, na Prainha - Foto: Divulgação

Animal foi encontrado morto, na PrainhaFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 14:00

ARRAIAL DO CABO – Uma tartaruga marinha foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (11), na Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, agentes do Grupamento Operacional Marítimo foram acionados e fizeram a remoção do animal para o Centro de Tratamento de Animais (CTA), em Araruama, onde serão apuradas as causas da morte.