Imunização aconteceu nesse sábado (13), pelas ruas da cidadeFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:00 | Atualizado 14/06/2021 15:06

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria Municipal de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, imunizou, nesse sábado (12), pessoas em situação de rua, contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, 11 das 21 pessoas em situação de rua, referenciadas no Centro de Referência de Especializado em Assistência Social (Creas), receberam a primeira dose da vacina Pfizer.

Durante a imunização, orientadores sociais do Creas auxiliaram a equipe da Saúde nas abordagens e explicaram à população em situação de rua sobre a importância da imunização contra o novo coronavírus. O município informou que ainda nesta semana haverá mais uma busca para vacinar as pessoas em situação de rua, que resistiram em tomar a primeira dose da vacina.

Orientadores sociais do Creas auxiliaram a equipe da Saúde durante as abordagens Foto: Divulgação