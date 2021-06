Material apreendido foi levado para a delegacia - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 14:00

ARRAIAL DO CABO – Um adolescente de 16 anos, que dirigia um carro importado, foi apreendido em flagrante, nesse domingo (13), por tráfico de drogas, no bairro Vila Canaã, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com o adolescente foram encontrados 190 pinos de cocaína e 120 buchas de maconha.

Ainda de acordo com a PM, agentes do serviço reservado receberam informações de que um veículo de cor azul, da marca BMW, estaria circulando pela cidade, fazendo a distribuição de entorpecentes. A PM informou ainda que, ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista do carro arremessou o material pela janela, mas acabou detido.



O adolescente foi levado com as drogas e o carro apreendido para a 132ª Delegacia Policial, em Arraial do Cabo, onde o caso foi registrado. O DIA não conseguiu contato com os responsáveis pelo menor.