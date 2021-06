Material apreendido foi levado para a delegacia - Foto: Divulgação

Material apreendido foi levado para a delegaciaFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 14:30

ARRAIAL DO CABO – Um homem foi preso por tráfico de drogas, nesse domingo (13), ao tentar esconder um saco plástico contendo entorpecentes, em um bueiro, no bairro Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, com o homem foram encontrados 11 pinos de cocaína, um tablete de erva seca e R$ 182, em espécie, além de um celular.

Segundo a corporação, os agentes estavam em patrulhamento pela Rua José Pinto de Macedo, quando observaram um homem abaixando para colocar algo em um bueiro. Os policiais então decidiram abordar o suspeito e encontraram as drogas com ele. O homem foi preso em flagrante e o caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.