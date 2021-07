Cerca de 10 moradores em situação de rua já foram acolhidos em diferentes pontos da cidade - Foto: Divulgação

Cerca de 10 moradores em situação de rua já foram acolhidos em diferentes pontos da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 30/07/2021 19:00

ARRAIAL DO CABO – Devido às bruscas quedas na temperatura, registrada nos últimos dias em todo o país, a cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, decidiu iniciar um trabalho de assistência aos moradores em situação de rua. Segundo a Prefeitura, eles estão sendo levados para um abrigo provisório, onde recebem alimentação, e cuidados de higiene pessoal.O trabalho teve início na noite dessa quinta-feira (29), e está sendo feito por agentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ainda de acordo com a Prefeitura, cerca de 10 moradores em situação de rua já foram acolhidos em diferentes pontos da cidade, e encaminhados para o abrigo temporário.