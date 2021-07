Entorpecentes estavam escondidos em um carrinho de vendedor ambulante, segundo a polícia - Foto: Divulgação

Publicado 30/07/2021 20:45

ARRAIAL DO CABO – Um suspeito foi preso por tráfico de drogas nessa quarta-feira (28), no bairro Praia Grande, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com ele foram encontrados 51 barras de maconha e 19 pinos de cocaína. Os entorpecentes, ainda segundo a PM, estavam escondidos em um carrinho de vendedor ambulante.

De acordo com a PM, os agentes receberam informações de que um suspeito estaria atuando no tráfico de drogas, na Travessa Arthur Bernardes. Os policiais então foram ao local, encontraram o suspeito e durante uma revista ao local, conseguiram encontrar as drogas.

O suspeito foi levado com o material apreendido para a 132ª Delegacia Policial, e permaneceu preso. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.