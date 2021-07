Homenagens aconteceram em frente à casa em que Carriço viveu com a família, ao longo de anos - Fotos: Divulgação

Publicado 30/07/2021 20:00 | Atualizado 30/07/2021 20:11

Victorino Carriço, que faria 109 anos nessa quinta-feira (29), foi homenageado em ARRAIAL DO CABO – O poeta, compositor e político, que faria 109 anos nessa quinta-feira (29), foi homenageado em Arraial do Cabo , na Região dos Lago do Rio. Apresentações de música e de poesias marcaram as homenagens, que aconteceram em frente à casa em que Carriço viveu com a família, ao longo de anos.

Historiadores relembram que Victorino Carriço era uma figura bem-humorada e que, da janela de casa, gostava de cumprimentar as pessoas e declamar um verso a quem lhe desse um minuto de atenção. Algumas das suas autorias foram eternizadas nos livros “Mar e Amar”, “Vidas Mortas” e “Se Voltares”.

Ainda segundo historiadores, diversas ruas e praças das cidades da Região dos Lagos receberam o nome do poeta, que também chegou a ser vereador em Cabo Frio, na década de 1970. A homenagem foi organizada pela Superintendência Municipal de Cultura, em parceria com a Academia Cabista de Letras, Artes e Ciências de Arraial do Cabo (Aclac), além do apoio da família do homenageado.

Victorino nasceu no dia 29 de julho de 1912, em São Pedro da Aldeia. Ainda na infância, ele descobriu o talento para a literatura, e na adolescência fez as suas primeiras composições. Já na vida adulta, Carriço foi o responsável pela composição dos hinos oficiais da sua terra natal, de Cabo Frio, e de Arraial do Cabo, onde viveu por grande parte da sua vida. Ele morreu aos 90 anos, em 20 de maio de 2003.